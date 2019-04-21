Доневалд: без Рейнольдса «Зенит» совсем другая команда

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». По словам Доневалда, эта победа была очень важна для краснодарцев, поскольку принесла команде четвёртое место в таблице регулярного сезона.



«Это важная победа, она принесла нам четвёртое место в регулярном чемпионате. Мы сильно стартовали: хорошо двигали мяч в нападении и несколько раз остановили соперника в обороне.



Понятно, что без Рейнольдса «Зенит» совсем другая команда, питерцам трудно без лучшего игрока «краски». Мы же правильно распорядились своими сильными сторонами и довели игру до победы», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт Единой лиги ВТБ.