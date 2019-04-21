Вчера, 20 апреля, в Баскетбольном центре МО форвард БК «Химки» Янис Тимма провёл открытый мастер-класс для детей. Уникальность этого формата мероприятия состоит в том, что получить уроки мастерства от игрока мог абсолютно любой подросток в возрасте 10-14 лет.



Руководил занятиями тренер команды «Химки-Подмосковье» Михаил Соловьёв. Янис Тимма показывал ребятам, как правильно выполнять упражнения, а также подходил к юным спортсменам, чтобы дать персональный совет. Участниками мастер-класса стали дети из самых разных уголков Москвы и Московской области.



«Спасибо клубу и тренеру Михаилу Соловьёву за идею и за проведение мастер-класса. На предложение принять участие в нём согласился не раздумывая. Думаю, что за тренировку мы успели очень многое, отработали большое количество упражнений: дриблинг, передачи, различные броски. Конечно, ребятам больше нравилось бросать, все же любят забивать. Приятно, что в процессе мальчики и девочки не стеснялись, а задавали много вопросов, как лучше выполнять то или иное действие, на что обратить внимание, как остановить соперника в защите. Хочу пожелать всем: никогда не останавливайтесь, несмотря на неудачи и поражения, идите вперёд. Ошибки делают вас только сильнее», — приводит слова Яниса Тиммы пресс-служба команды.