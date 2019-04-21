Плаза: сегодня мы не заслужили победу

Главный тренер «Зенита» Жоан Плаза прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань».



«Сегодня мы не заслужили победу. К сожалению, смазали слишком много своих бросков, после которых соперник убегал в быстрые отрывы и набирал лёгкие очки. Я бы мог списать поражение на отсутствие ключевых игроков, но не привык жаловаться. Сейчас нам нужно собраться и обыграть «Астану», чтобы занять 5-е место», — приводит слова Жоана Плазы официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Эта победа позволила краснодарской команде сохранить четвёртую строчку в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Зенит» в концовке регулярного чемпионата борется за пятую позицию с «Астаной».