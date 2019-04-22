Уэстбрук: прохожу под кольцо, когда захочу, но не должен всегда забивать оттуда

Разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук объяснил, почему в четвёртом матче серии первого раунда с «Портленд Трэйл Блэйзерс» второй раз в карьере не набрал ни одного очка из трёхсекундной в плей-офф.



«Моё умение играть в трёхсекундной и проходить под щит никуда делось. Я прорываюсь под кольцо, когда захочу, но всегда действую умно. Поэтому, находясь в «краске», я ищу передачами партнёров на периметре или делаю скидку на Стивена Адамса. Моя задача в том, чтобы снабжать пасами других. Я не должен каждый раз забивать из-под щита. Бросок – это не единственное, что я могу сделать с близкого расстояния. Я разбиваю оборону соперника и создаю возможности для открытых бросков», – цитирует Уэстбрука ESPN.



Встреча завершилась домашним поражением «Оклахома-Сити» со счётом 98:111. После неё «Тандер» уступают в серии до четырёх побед 1-3. Уэстбрук в этом матче набрал 14 очков, совершил 9 подборов и отдал 7 передач за 40 минут.

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