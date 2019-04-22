Центровой «Локомотива-Кубань» Джауан Джонсон поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».
«Встреча с «Калевом» для «Локо» уже ничего не решает, но мы постараемся сохранить концентрацию. Наша задача — устранить недочёты в своей игре перед плей-офф. Это будет непростой матч, и мы настроены на победу», — приводит слова Джауана Джонсона официальный сайт краснодарской команды.
Стоит отметить, что для краснодарской команды этот матч не имеет турнирного значения — краснодарцы уже обеспечили себе четвёртую строчку в таблице по итогам регулярного чемпионата.
Матч «Калев» — «Локомотив-Кубань» состоится в Таллине в среду, 24 апреля. Начало — в 19:00 мск.
Джонсон: постараемся сохранить концентрацию в матче с «Калевом»