Джонсон: постараемся сохранить концентрацию в матче с «Калевом»

Центровой «Локомотива-Кубань» Джауан Джонсон поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом».



«Встреча с «Калевом» для «Локо» уже ничего не решает, но мы постараемся сохранить концентрацию. Наша задача — устранить недочёты в своей игре перед плей-офф. Это будет непростой матч, и мы настроены на победу», — приводит слова Джауана Джонсона официальный сайт краснодарской команды.



Стоит отметить, что для краснодарской команды этот матч не имеет турнирного значения — краснодарцы уже обеспечили себе четвёртую строчку в таблице по итогам регулярного чемпионата.



Матч «Калев» — «Локомотив-Кубань» состоится в Таллине в среду, 24 апреля. Начало — в 19:00 мск.