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«Юта» благодаря 31 очку Митчелла обыграла «Хьюстон», счёт в серии 1-3

«Юта» благодаря 31 очку Митчелла обыграла «Хьюстон», счёт в серии 1-3
Баскетбол / НБА

В четвёртом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» дома взял верх над «Хьюстон Рокетс» — 107:91. Определяющей стала заключительная четверть, которую команда из штата Солт-Лейк-Сити выиграла со счётом 31:12. На её старте «джазмены» совершили рывок – 15:1.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 31 очко. 23 балла на счету Джея Краудера. Дабл-даблами отметились Рики Рубио (18 очков и 11 результативных передач), Ройс О’Нил (11 баллов и 11 подборов) и Деррик Фэйворс (12 очков и 11 подборов).

У «ракетчиков» 30 очков на счету Джеймса Хардена, реализовавшего 6 бросков из 12 из-за дуги и 8 из 8 с линии штрафных. 23 балла в активе Криса Пола, 16 – у Эрика Гордона.

Счёт в серии сократился – 1-3. Следующий матч состоится в Хьюстоне 25 апреля.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
23 апреля 2019, вторник. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
107 : 91
(32:24, 21:23, 23:32, 31:12)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Митчелл - 31, Краудер - 23, Рубио - 18, Фэйворс - 12, О'Нил - 11, Гобер - 4, Инглс - 3, Ньянг - 3, Сефолоша - 2, Аллен, Нето, Корвер, Юдо
Хьюстон Рокетс: Харден - 30, Пол - 23, Гордон - 16, Такер - 13, Риверс - 5, Капела - 4, Шамперт, Хаус, Кларк, Грин, Фарид, Илариу, Хартенштайн
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