«Юта» благодаря 31 очку Митчелла обыграла «Хьюстон», счёт в серии 1-3

В четвёртом матче серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» дома взял верх над «Хьюстон Рокетс» — 107:91. Определяющей стала заключительная четверть, которую команда из штата Солт-Лейк-Сити выиграла со счётом 31:12. На её старте «джазмены» совершили рывок – 15:1.

Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Донован Митчелл, набравший 31 очко. 23 балла на счету Джея Краудера. Дабл-даблами отметились Рики Рубио (18 очков и 11 результативных передач), Ройс О’Нил (11 баллов и 11 подборов) и Деррик Фэйворс (12 очков и 11 подборов).

У «ракетчиков» 30 очков на счету Джеймса Хардена, реализовавшего 6 бросков из 12 из-за дуги и 8 из 8 с линии штрафных. 23 балла в активе Криса Пола, 16 – у Эрика Гордона.

Счёт в серии сократился – 1-3. Следующий матч состоится в Хьюстоне 25 апреля.