Физдэйл: «Нью-Йорк» провёл сезон так, как планировал

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Дэвид Физдейл подвёл итоги выступления своей команды в сезоне-2018/19.

«Всё было так, как я думал. Наши болельщики были фантастическими. Не знаю, смог бы я пройти через всё это без них. Это трудно. Команда обязана побеждать. Но у нас есть отличные молодые игроки, которые работали каждый день, сражались и стали лучше. Всё было в соответствии с планом. Мы провели сезон так, как задумывали», — приводит слова Физдейла Clutch Points со ссылкой на эфир телеканала ESPN.

«Нью-Йорк» завершил нынешний сезон на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. В 82 матчах регулярного чемпионата «Никс» одержали 17 побед и потерпели 65 поражений.

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