Шакил О’Нил назвал свою версию лучшей стартовой пятёрки всех времён

Легендарный центровой Национальной баскетбольной ассоциации Шакил О’Нил, ныне работающий экспертом на американском телевидении, в интервью USA TODAY назвал свою версию лучшей стартовой пятёрки в истории лиги.

Лучший стартовый состав всех времён по версии О’Нила

Разыгрывающий защитник — Коби Брайант

Атакующий защитник — Майкл Джордан

Лёгкий форвард — Ларри Бёрд

Мощный форвард — Карл Мэлоун

Центровой — Хаким Оладжьювон.

Шакил выступал в НБА с 1992 по 2011 год. Центровой защищал цвета «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». О’Нил завоевал четыре чемпионских титула (2000, 2001, 2002, 2006), один раз был признан лучшим игроком сезона (2000) и принял участие в 15 Матчах звёзд (1993-1998, 2000-2007, 2009).