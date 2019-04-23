Капела выступает в плей-офф с двумя респираторными заболеваниями

Центровой «Хьюстон Рокетс» Клинт Капела играет на старте плей-офф с двумя респираторными заболеваниями, сообщает ESPN.



«Мне приходится непросто, особенно когда нужно много дышать. Всё, что остаётся, – это бороться с болезнью изо всех сил», – заявил баскетболист.



Сроки полного восстановления Капелы оцениваются в четыре-пять дней.



Напомним, «Хьюстон» обыгрывает в первом раунде плей-офф «Юту Джаз» со счётом 3:1. Капела принял участие во всех четырёх встречах. В последнем поединке он набрал 4 очка и сделал 7 подборов.



В случае победы над «Ютой» «Хьюстон» встретится с победителем пары «Голден Стэйт Уорриорз» – «Лос Анджелес Клипперс». Подопечные Стива Керра ведут со счётом 3:1.