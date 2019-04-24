«Филадельфия» вышла в полуфинал конференции, разгромив «Бруклин» в пятом матче

В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и победил с разгромным счётом 122:100 (32:15, 28:16, 35:33, 27:36).

Главным героем встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, в активе которого 23 очка и 13 подборов. Близок к дабл-даблу был Тобиас Харрис (12 очков, 8 подборов). 13 очков в составе победителей набрал Бен Симмонс, по 11 — у Джей Джей Редика и Джеймса Энниса.

Самым результативным в составе «Бруклина» стал форвард Рондэй Холлис-Джефферсон, который набрал 21 очко. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Шабазз Напьер.

Таким образом, «Филадельфия» выиграла серию со счётом 4-1. В полуфинале Восточной конференции «Сиксерс» сыграют с «Торонто Рэпторс». В другой паре встретятся «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс».