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«Филадельфия» вышла в полуфинал конференции, разгромив «Бруклин» в пятом матче

«Филадельфия» вышла в полуфинал конференции, разгромив «Бруклин» в пятом матче
Баскетбол / НБА

В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Восточной конференции «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и победил с разгромным счётом 122:100 (32:15, 28:16, 35:33, 27:36).

Главным героем встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, в активе которого 23 очка и 13 подборов. Близок к дабл-даблу был Тобиас Харрис (12 очков, 8 подборов). 13 очков в составе победителей набрал Бен Симмонс, по 11 — у Джей Джей Редика и Джеймса Энниса.

Самым результативным в составе «Бруклина» стал форвард Рондэй Холлис-Джефферсон, который набрал 21 очко. Дабл-дабл из 11 очков и 10 подборов оформил Шабазз Напьер.

Таким образом, «Филадельфия» выиграла серию со счётом 4-1. В полуфинале Восточной конференции «Сиксерс» сыграют с «Торонто Рэпторс». В другой паре встретятся «Милуоки Бакс» и «Бостон Селтикс».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
24 апреля 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
122 : 100
(32:15, 28:16, 35:33, 27:36)
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Симмонс - 13, Харрис - 12, Эннис - 11, Редик - 11, Батлер - 9, Коркмаз - 7, Марьянович - 7, Макконнел - 6, Болден - 6, Монро - 5, Скотт - 2
Бруклин Нетс: Холлис-Джефферсон - 21, ЛеВерт - 18, Куруч - 14, Напьер - 11, Харрис - 9, Расселл - 8, Кэрролл - 8, Аллен - 8, Динуайдди - 3, Дадли, Пинсон, Грэм, Муса
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