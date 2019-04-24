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«Денвер» дома уверенно обыграл «Сан-Антонио» и повёл в серии со счётом 3-2

«Денвер» дома уверенно обыграл «Сан-Антонио» и повёл в серии со счётом 3-2
Баскетбол / НБА

В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 108:90 (26:19, 27:23, 32:21, 23:27).

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей, в активе которого 23 очка и 7 передач. Близок к трипл-даблу был центровой Никола Йокич (16 очков, 11 подборов, 8 передач). 17 очков в составе победителей набрал Уилл Бартон, 15 — у Гэри Харриса.

Дабл-даблом из 17 очков и 10 подборов в составе «Сан-Антонио» форвард Ламаркус Олдридж. 17 очков набрал защитник Демар Дерозан.

Таким образом, счёт в четвертьфинальной серии стал 3-2 в пользу «Денвера». Шестой матч состоится в Сан-Антонио 26 апреля мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
24 апреля 2019, среда. 04:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
108 : 90
(26:19, 27:23, 32:21, 23:27)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Денвер Наггетс: Маррей - 23, Бартон - 17, Йокич - 16, Харрис - 15, Миллсэп - 14, Бисли - 11, Моррис - 10, Крэйг - 1, Пламли - 1, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 17, Дерозан - 17, Уайт - 12, Пёлтль - 12, Белинелли - 7, Гэй - 6, Миллз - 5, Форбс - 4, Каннингем - 3, Дав. Бертанс - 3, Уокер - 2, Мотеюнас - 2, Пондекстер
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