«Денвер» дома уверенно обыграл «Сан-Антонио» и повёл в серии со счётом 3-2

В пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил со счётом 108:90 (26:19, 27:23, 32:21, 23:27).

Главным героем встречи стал разыгрывающий «Наггетс» Джамал Маррей, в активе которого 23 очка и 7 передач. Близок к трипл-даблу был центровой Никола Йокич (16 очков, 11 подборов, 8 передач). 17 очков в составе победителей набрал Уилл Бартон, 15 — у Гэри Харриса.

Дабл-даблом из 17 очков и 10 подборов в составе «Сан-Антонио» форвард Ламаркус Олдридж. 17 очков набрал защитник Демар Дерозан.

Таким образом, счёт в четвертьфинальной серии стал 3-2 в пользу «Денвера». Шестой матч состоится в Сан-Антонио 26 апреля мск.