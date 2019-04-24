Эмбиид назвал себя лучшим в НБА по игре в защите

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не стал скромничать на пресс-конференции после победы в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Бруклин Нетс» (122:100, 4-1), когда его спросили о плане команды на игру в обороне.

«Обычно мы делаем так, что все эти парни вынуждены играть против меня, когда они атакуют наше кольцо. В такие моменты нужно просто позволить мне как лучшему в НБА по игре защите выполнять свою работу», — сказал Эмбиид.

В пятой встрече с «Бруклином» Джоэл за 20 минут набрал 23 очка, собрал 13 подборов, отдал 2 результативные передачи и совершил 1 перехват. 25-летний баскетболист реализовал 9 бросков с игры из 18, включая 2 трёхочковых из 5.

Во втором раунде плей-офф «Филадельфия» сыграет с «Торонто Рэпторс».