«Кливленд» проведёт собеседования с помощниками тренера «Портленда»

Руководство «Кливленд Кавальерс» продолжает поиски нового главного тренера команды. Представители «Кавс» планируют провести переговоры и собеседования с ассистентами главного тренера «Портленд Трэйл Блэйзерс» Нэйтом Тиббетсом и Дэвидом Вантерпулом, утверждает Inquirer.net со ссылкой на собственные источники в клубах.

По данным источника, «Кливленд» уже получил разрешение от руководства «Портленда». Руководство «Кавс» впечатлено успехами «Портленда» в плей-офф. В первом раунде плей-офф «Портленд» ведёт в серии с «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 3-1.

Руководство «Кливленда» ищет нового тренера после того, как Ларри Дрю был отправлен в отставку. Он сменил на посту наставника команды Тайрона Лю и завершил сезон с результатом 19-63.