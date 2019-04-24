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Дабл-даблы Харрисона и Мейерса принесли «Енисею» победу над «Химками»

Дабл-даблы Харрисона и Мейерса принесли «Енисею» победу над «Химками»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Красноярский «Енисей» на выезде переиграл подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась в равной борьбе, в которой чуть сильнее были хозяева паркета — первую четверть они выиграли с преимуществом в два очка. Не изменилась ситуация и после первого перерыва — второй игровой отрезок также остался за «Химками» с минимальным перевесом.

По итогам третьей четверти «Химки» довели своё преимущество до шести очков. Всё решилось в заключительном игровом отрезке — в нём «Енисею» удалось совершить рывок и выиграть как десятиминутку, так и весь матч. Итоговый счёт встречи — 94:86 (19:21, 19:20, 25:28, 31:17) в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Д'Анджело Харрисон, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Мартиньш Мейерс, на счету которого 21 очко и 10 подборов. В составе хозяев 25 очков на свой счёт записал Алексей Швед.

Единая лига ВТБ
24 апреля 2019, среда. 20:30 МСК
Химки
Химки, Россия
86 : 94
(21:19, 20:19, 28:25, 17:31)
Енисей
Красноярск, Россия
Химки: Швед - 25, Томас - 12, Микки - 11, Крокер - 9, Маркович - 7, Зубков - 5, Дженкинс - 5, Зайцев - 4, Моня - 4, Вяльцев - 3, Харрисон - 1, Губанов
Енисей: Харрисон - 34, Мейерс - 21, Роберсон - 10, Попов - 10, Брюсевиц - 9, Захаров - 6, Комиссаров - 2, Викторов - 2, Лукашов, Лавников, Митусов
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