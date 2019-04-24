Дабл-даблы Харрисона и Мейерса принесли «Енисею» победу над «Химками»

Красноярский «Енисей» на выезде переиграл подмосковные «Химки» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась в равной борьбе, в которой чуть сильнее были хозяева паркета — первую четверть они выиграли с преимуществом в два очка. Не изменилась ситуация и после первого перерыва — второй игровой отрезок также остался за «Химками» с минимальным перевесом.



По итогам третьей четверти «Химки» довели своё преимущество до шести очков. Всё решилось в заключительном игровом отрезке — в нём «Енисею» удалось совершить рывок и выиграть как десятиминутку, так и весь матч. Итоговый счёт встречи — 94:86 (19:21, 19:20, 25:28, 31:17) в пользу гостей.



Самым результативным игроком матча в составе гостей стал Д'Анджело Харрисон, оформивший дабл-дабл из 34 очков и 12 подборов. Ещё один дабл-дабл на свой счёт записал Мартиньш Мейерс, на счету которого 21 очко и 10 подборов. В составе хозяев 25 очков на свой счёт записал Алексей Швед.