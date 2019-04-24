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28 очков де Коло принесли ЦСКА победу над «Басконией»

28 очков де Коло принесли ЦСКА победу над «Басконией»
Баскетбол / Евролига

Московский ЦСКА одержал выездную победу над «Басконией» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. «Армейцы» с первой четверти захватили преимущество в матче, уже к первому перерыву выигрывая с разницей в десять очков. После перерыва «Басконии» удалось выравнять положение и отыграть три очка до большого перерыва.

Третья десятиминутка осталась также за хозяевами, и к заключительной четверти ЦСКА вёл в счёте с разницей всего в три очка. Решающей стала заключительная четверть, которая прошла в равной борьбе, но чуть сильнее в ней оказались баскетболисты ЦСКА. Итоговый счёт — 84:77 (28:18, 18:21, 16:20, 22:18) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, набравший 28 очков. В составе хозяев отличился Венсан Пуарье, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов.

Евролига. 1/4 финала. 3-й матч
24 апреля 2019, среда. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
77 : 84
(18:28, 21:18, 20:16, 18:22)
ЦСКА
Москва, Россия
Баскония: Пуарье - 19, Хиллиард - 13, Фойгтман - 12, Шенгелия - 9, Вильдоса - 7, Дженнинг - 7, Уэртас - 4, Гарино - 3, Шилдс - 3, Седекерсис, Диоп, Джонс
ЦСКА: де Коло - 28, Хиггинс - 11, Клайберн - 10, Хайнс - 10, Воронцевич - 6, Хантер - 6, Хэкетт - 5, Курбанов - 5, Родригес - 3, Боломбой, Питерс, Ухов
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