28 очков де Коло принесли ЦСКА победу над «Басконией»

Московский ЦСКА одержал выездную победу над «Басконией» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги. «Армейцы» с первой четверти захватили преимущество в матче, уже к первому перерыву выигрывая с разницей в десять очков. После перерыва «Басконии» удалось выравнять положение и отыграть три очка до большого перерыва.



Третья десятиминутка осталась также за хозяевами, и к заключительной четверти ЦСКА вёл в счёте с разницей всего в три очка. Решающей стала заключительная четверть, которая прошла в равной борьбе, но чуть сильнее в ней оказались баскетболисты ЦСКА. Итоговый счёт — 84:77 (28:18, 18:21, 16:20, 22:18) в пользу ЦСКА.



Самым результативным игроком встречи в составе ЦСКА стал Нандо де Коло, набравший 28 очков. В составе хозяев отличился Венсан Пуарье, оформивший дабл-дабл из 19 очков и 15 подборов.