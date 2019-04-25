Окулов: победа над таким сильным и мощным клубом, как «Химки», радует особенно

Главный тренер «Енисея» Олег Окулов прокомментировал победу со счётом 94:86 в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Химками».

«Мы провели достаточно хорошую игру после обидного поражения в Астане. Несмотря на то что мотивация у игроков уже условная, так как мы не попали в плей-офф, мы продолжаем играть. Это приятно, и я этим доволен. Многие в этой ситуации опустили бы руки и уехали домой, но мы находим в себе силы.

С «Химками» играть довольно тяжело, так как уровень соперника и уровень клуба значительно выше нашего. Тем не менее нам удалось выдержать, хотя игра складывалась по-разному.

Любая победа — всегда хорошо, а над таким сильным и мощным клубом, как «Химки», радует особенно. С точки зрения турнирной таблицы для нас ничего не изменилось, впереди ещё один матч, но мы получили положительные эмоции. Во всяком случае, я сказал, что мы можем обыграть «Химки», и мы это сделали», — приводит слова Окулова пресс-служба «Химок».