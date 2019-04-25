«Панатинаикос» оштрафовали на € 5 тыс. за лазерные указки фанатов

Евролига оштрафовала «Панатинаикос» на € 5 тыс. за неподобающее поведение фанатов в третьем матче 1/4 финала плей-офф турнира с «Реалом». Фанаты греческого клуба использовали лазерные указки, мешая сопернику. Штраф на греческий клуб был наложен в соответствии с пунктом 29.2.f кодекса Евролиги.

Напомним, что «Реал» стал первым участником «Финала четырёх» Евролиги. В 1/4 финала мадридцы выиграли все три матча серии с «Панатинаикосом». «Реал» также является действующим победителем Евролиги.

За оставшиеся путёвки в «Финал четырёх» борьба идёт в парах «Фенербахче» — «Жальгирис» (2-1), «Анадолу Эфес» — «Барселона» (2-1) и ЦСКА — «Баскония» (2-1).

Ранее Евролига подвергла денежным штрафам ЦСКА и «Олимпиакос» за несоответствие правилам финансового фэйр-плей.