Кайрис: важно, что «Калев» точно не встретится в первом раунде плей-офф с ЦСКА

Главный тренер «Калева» Дональдас Кайрис прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась со счётом 81:76 (26:15, 25:19, 13:27, 17:15).



«Мы провели ужасную третью четверть, а «Локомотив», напротив, играл успешно и практически перехватил инициативу. Тем не менее одержана очень важная победа. Теперь мы минимум на седьмом месте и не встретимся с ЦСКА в первом раунде плей-офф. Очень рад, что закончили сезон четырьмя победами! Теперь важно подготовиться к решающей стадии чемпионата», — приводит слова Дональдаса Кайриса официальный сайт Елиной лиги ВТБ.



Эта победа позволила таллинскому клубу сохранить шансы на шестое место по итогам регулярного сезона Единой лиги ВТБ.