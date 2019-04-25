Майки Леброна Джеймса — самые продаваемые в НБА, Дончич вошёл в топ-15

Майки форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса возглавили рейтинг самых продаваемых среди игроков НБА. Второе место по этому показателю у лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри. Тройку лучших замкнул форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо, сообщает Clutch Points.

Претендент на звание лучшего новобранца лиги, баскетболист «Даллас Маверикс» Лука Дончич вошёл в топ-15 игроков, чьи майки стали самыми продаваемыми в сезоне. Словенец занимает в списке тринадцатое место.

Отметим, что наибольшее представительство в своеобразном рейтинге у «Филадельфии Сиксерс». Центровой пенсильванцев Джоэл Эмбиид занимает пятое место, форварды Бен Симмонс и Джимми Батлер расположились на девятом и десятом месте соответственно.