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«Сан-Антонио» дома уверенно обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии — 3-3

«Сан-Антонио» дома уверенно обыграл «Денвер» и сравнял счёт в серии — 3-3
Баскетбол / НБА

В шестом матче четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции «Сан-Антонио Спёрс» на домашней площадке принимал «Денвер Наггетс» и победил со счётом 120:103 (34:24, 30:36, 26:25, 30:18). Особенно хозяевам удалась четвёртая четверть, которую они выиграли с преимуществом в 12 очков.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, который оформил дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. 25 очков набрал защитник Демар Дерозан.

Близок к трипл-даблу был центровой «Денвера» Никола Йокич, который набрал 43 очка, совершил 12 подборов и отдал 9 передач. 16 очков в составе гостей набрал Джамал Маррей, 14 — у Гэри Харриса.

Таким образом, счёт в четвертьфинальной серии стал равным — 3-3. Решающий седьмой матч состоится в Денвере 28 апреля мск.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
26 апреля 2019, пятница. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
120 : 103
(34:24, 30:36, 26:25, 30:18)
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Олдридж - 26, Дерозан - 25, Гэй - 19, Уайт - 13, Форбс - 12, Белинелли - 9, Пёлтль - 8, Миллз - 6, Уокер - 2, Пондекстер, Мотеюнас, Каннингем, Дав. Бертанс
Денвер Наггетс: Йокич - 43, Маррей - 16, Харрис - 14, Миллсэп - 12, Крэйг - 5, Пламли - 5, Моррис - 4, Бартон - 2, Бисли - 2, Томас, Лайлз, Вандербилт, Эрнангомес
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