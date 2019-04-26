«Хьюстон» вылетит в Сан-Франциско до окончания серии «Голден Стэйт» и «Клипперс»

«Хьюстон Рокетс» планирует уже сегодня прибыть в Сан-Франциско, где базируется «Голден Стэйт Уорриорз», для подготовки к серии второго раунда плей-офф НБА, сообщает ESPN. При этом победитель серии первого раунда между «Голден Стэйт» и «Лос-Анджелес Клипперс» ещё не определен.



«Хьюстон» подчеркнул, что это решение не означает неуважения к «Клипперс», а продиктовано дефицитом времени на подготовку ко второму раунду, если «Уорриорз» выиграют серию в ближайшем матче. В этом случае первая встреча второго раунда состоится уже в ближайшее воскресенье.



«Голден Стэйт» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 3-2. Следующая игра состоится 26 апреля в Лос-Анджелесе.



«Хьюстон» победил в серии первого раунда «Юта Джаз» со счётом 4-1 день назад.

Дюрант: «Голден Стэйт» слишком расслабляется, когда обладает преимуществом