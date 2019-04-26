Плаза: пятое место по итогам регулярного чемпионата будет заслуженным

Завтра, 27 апреля, «Зенит» проведёт свой заключительный матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором примет «Астану». Победа в этом поединке принесёт команде с берегов Невы пятое место по итогам сезона. Ожиданиями от встречи поделился наставник «Зенита» Жоан Плаза.

«Вся команда, и я в первую очередь, должна выложиться на сто процентов с самого начала игры. Это была сложная регулярка, на протяжении всего сезона мы испытывали проблемы, но сейчас нужно смотреть только вперёд и отдаться завтрашней игре. Не нужно искать оправданий, мы хорошо подготовились к матчу. Знаем, что «Астана» — серьёзный соперник, команда выдаёт очень хороший сезон. Все игроки с броском, каждый, кто находится на паркете, может доставить проблем.

Я хочу, чтобы игроки получили удовольствие от завтрашней игры. Конечно, это не отменяет того, что они должны сражаться за каждый мяч. Если мы финишируем на пятом месте, считаю, это будет заслуженный результат по такому сезону. Если окажемся ниже, то это будет хороший шанс доказать, что даже команда с шестого или седьмого места тоже может оказаться в финале и добиться успеха. Но сейчас важнее именно ментальное состояние игроков, и в этом плане победа очень важна для нас, она добавит парням уверенности перед плей-офф», — приводит слова специалиста официальный сайт «Зенита».