«Барселона» победила «Анадолу Эфес», счёт в серии 2-2

В Барселоне завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором баскетбольный клуб «Барселона» принимал «Анадолу Эфес».

Хозяева неудачно провели стартовый игровой отрезок, проиграв первую четверть с разницей в 7 очков — 15:22. Однако уже в следующей десятиминутке каталонцы практически полностью отыгрались — 36:38. После большого перерыва «Барселона» окончательно переломила ход поединка и оформила победу с двузначным счётом — 82:72.

Самым результативным в составе команды из Испании стал Кайл Курич, записавший в актив 19 очков. У «Анадолу Эфес» 20 очков набрал Шейн Ларкин. После этого матча счёт в четвертьфинальной серии стал равным — 2-2. Решающая, пятая встреча, пройдёт 30 апреля в Стамбуле.