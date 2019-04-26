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«Барселона» победила «Анадолу Эфес», счёт в серии 2-2

«Барселона» победила «Анадолу Эфес», счёт в серии 2-2
Баскетбол / Евролига

В Барселоне завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в котором баскетбольный клуб «Барселона» принимал «Анадолу Эфес».

Хозяева неудачно провели стартовый игровой отрезок, проиграв первую четверть с разницей в 7 очков — 15:22. Однако уже в следующей десятиминутке каталонцы практически полностью отыгрались — 36:38. После большого перерыва «Барселона» окончательно переломила ход поединка и оформила победу с двузначным счётом — 82:72.

Самым результативным в составе команды из Испании стал Кайл Курич, записавший в актив 19 очков. У «Анадолу Эфес» 20 очков набрал Шейн Ларкин. После этого матча счёт в четвертьфинальной серии стал равным — 2-2. Решающая, пятая встреча, пройдёт 30 апреля в Стамбуле.

Евролига. 1/4 финала. 4-й матч
26 апреля 2019, пятница. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
82 : 72
(15:22, 21:16, 27:12, 19:22)
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Барселона: Курич - 19, Томич - 13, Серафен - 12, Синглтон - 12, Клавер - 8, Эртель - 7, Пангос - 6, Ханга - 3, Ориола - 2, Рибас, Блажич, Шмитс
Анадолу Эфес: Ларкин - 20, Симон - 17, Морман - 11, Бьёбуа - 10, Данстон - 8, Мичич - 4, Пляйсс - 2, Балбай, Мотум, Шанлы, Тунджер, Андерсон
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