Хиггинс: сейчас не нужно сильно праздновать — главное ещё впереди

Защитник ЦСКА Кори Хиггинс прокомментировал победу своей команды над «Басконией» в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, которая позволила москвичам в восьмой раз кряду стать участниками «Финала четырёх». По словам американца, праздновать успех ещё слишком рано.

«Отличные чувства. В перерыве мы просто перенастроились, нам нужно было собрать волю в кулак, и это позволило нам победить. Как сказал наш капитан Кайл Хайнс, сейчас не нужно сильно праздновать — главное ещё впереди», — передаёт слова Хиггинса корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.

Отметим, что ЦСКА стал третьим участником «Финала четырёх». Ранее путёвки себе обеспечили мадридский «Реал» и стамбульский «Фенербахче». Ещё одно место в финальной стадии турнира оспаривают «Барселона» и «Анадолу Эфес».