Хайнс: четвёртая четверть показала характер ЦСКА

Тяжёлый форвард ЦСКА Кайл Хайнс прокомментировал победу команды в четвёртом матче четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги с «Басконией» (92:83), которая позволила «закрыть» серию и выйти в «Финал четырёх» турнира. Особо Хайнс отметил работу коллектива в заключительном игровом отрезке, когда «армейцам» удалось оформить решающий рывок.

«Четвёртая четверть? Она показала характер нашей команды. Мы проигрывали на протяжении большей части игры, но мы продолжали бороться, мы знали, что можем победить, потому что у нас опытная команда, которая уже делала это. Так что это не первый раз. Мы все верили и все сплотились. Поэтому и вернулись», — передаёт слова американца корреспондент «Чемпионата» Артём Комаров.