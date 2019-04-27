«Лейкерс» пока не предлагали должность главного тренера Лю и Уильямсу

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» провело по два собеседования с кандидатами на должность главного тренера команды Тайроном Лю и Монти Уильямсом, но пока не готово сделать предложение ни одному из них, сообщает Los Angeles Times.

Калифорнийский клуб также не называет сроки, когда объявит имя нового наставника. По информации издания, оба претендента остались довольны, как представили себя боссам «Лейкерс».

Лю — бывший главный тренер «Кливленд Кавальерс». Под его руководством команда из штата Огайо вместе с нынешним лидером «Лос-Анджелеса» Леброном Джеймсом завоевала чемпионский титул в 2016 году.

Уильямс сейчас работает помощником Бретта Брауна в тренерском штабе «Филадельфии Сиксерс». Ранее 47-летний специалист возглавлял «Нью-Орлеан Пеликанс», а также занимал должность ассистента главного тренера в «Оклахома-Сити Тандер» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».