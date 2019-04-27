Доневалд: в Риге я ожидаю тяжелой игры

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Боб Доневалд поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ВЭФом. эта встреча станет последней для обеих команд в нынешнем розыгрыше регулярного сезона. По словам Доневалда, он ждёт сложный матч.



«Выездные победы никогда не бывают легкими, и в Риге я ожидаю тяжелой игры. Зак с Гражулисом дают ВЭФу козыри в краске, а Дюрэм, Ате и Аусейс оказывают давление на защиту с периметра. Уверен, что в последнем матче регулярного сезона рижский клуб навяжет борьбу. Мы же по-прежнему фокусируемся на плей-офф», — приводит слова Боба Доневалда официальный сайт краснодарской команды.



Матч ВЭФ – «Локомотив-Кубань» состоится в Риге в воскресенье, 28 апреля. Начало в 15:00 по московскому времени.