Понитка: хотим закрыть регулярку победой

Защитник «Локомотива-Кубань» Матеуш Понитка поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ВЭФом. Встреча станет последней для обеих команд в нынешнем розыгрыше регулярного сезона. По словам Понитки, команда хочет завершить регулярный сезон победой.



«Игра с ВЭФом – заключительная для нас в регулярном чемпионате. Намерены провести ее так хорошо, как только возможно, чтобы набрать оптимальный ритм перед плей-офф. Мы хотим закрыть регулярку победой. Чтобы сделать это, нужно показать качественную защиту и делиться мячом в нападении», — приводит слова Матеуша Понитки официальный сайт краснодарской команды.



Матч ВЭФ – «Локомотив-Кубань» состоится в Риге в воскресенье, 28 апреля. Начало — в 15:00 по московскому времени.