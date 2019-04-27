Куртинайтис: просто не будет, потому что «Парма» играет с энергией

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пармой».



«Мы очень разочарованы результатом матча с «Енисеем», к чему не были готовы. Много тренировались и в тренировочном плане больших претензий к команде у меня не было. Пусть и итог матча с «Енисеем» ни на что не повлиял, неприятно само поражение. Мы сделали выводы, провели собрание и тренировались без выходных, так как это последняя возможность проявить себя в деле перед плей-офф. Разумеется, мы намерены выиграть и не хотим облажаться, как в среду. Я уже говорил, что мы должны уважать зрителей, самих себя и клуб, потому что к таким поражениям не готов никто.



Ребята это понимают, о чем говорилось на собрании. Настроены на победу, но легко не будет, потому что «Парме» терять нечего. Они будут играть с энергией и желанием, и против таких команд всегда непросто. Я бы даже сказал, что иногда легче играть против команд Евролиги, у которых есть свой стиль и все разложено по полочкам. Прошлый матч с «Енисеем» показал, что мы не справились. Надеюсь, мы сделали выводы. В составе «Пармы» можно выделить Брауна, который играл в Литве. Он их основной игрок, мотор и сердце команды. Играет хорошо, и если мы дадим ему чуть-чуть кислорода, тогда его будет сложно остановить, как случилось с Харрисоном в прошлой игре. Поэтому мы не должны дать игрокам «Пармы» почувствовать, что они могут сделать что-то больше.



Также отмечу Блумса — опытного, опасного и умного игрока с хорошим броском. Наконец, опасность представляет Тре МакЛин, который недавно вернулся в «Парму» из «Автодора». Здесь он снова нашел себя, играет хорошо и свободно, много забивает. Повторюсь, просто не будет, потому что «Парма» играет с энергией и недавно обыграла УНИКС. Приложим все усилия для победы», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт подмосковной команды.