Де Коло — MVP четвёртых матчей четвертьфинала Евролиги

Защитник ЦСКА Нандо де Коло признан MVP четвёртых матчей четвертьфинала Евролиги, сообщает официальный сайт турнира. В выездном матче с «Басконией» француз набрал 27 очков, собрал 4 подбора, а также совершил 4 перехвата и 4 результативные передачи. Де Коло заставил соперников сфолить на себе 6 раз. Рейтинг эффективности игрока составил «35». Усилия Нандо помогли «армейцам» победить со счётом 92:83 и обеспечить выход в «Финал четырёх» Евролиги.

Де Коло в пятнадцатый раз в карьере получил звание лучшего игрока тура в Евролиге, что стало рекордом турнира.

Лучшие моменты в исполнении французского защитника в четвёртом матче серии плей-офф с «Басконией» можно посмотреть на официальной странице Евролиги в YouTube.