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20 очков Миллер-Макинтайра помогли «Зениту» победить «Астану»

20 очков Миллер-Макинтайра помогли «Зениту» победить «Астану»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал «Астану». Хозяева удачно начали встречу и уже после первой десятиминутки вели с разницей в 8 очков — 27:19. Во второй четверти «Астана» перехватила инициативу и вышла вперёд — 50:49.

После большого перерыва команды снова обменялись рывками, и в результате основное время завершилось вничью — 87:87. В овертайме «Зенит» действовал увереннее и одержал победу со счётом 103:95.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Коди Миллер-Макинтайр, набравший 20 очков. У «Астаны» 20 баллов записал в актив Майкл Дженкинс. Благодаря этому успеху «Зенит» гарантировал себе пятое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата.

Единая лига ВТБ
27 апреля 2019, суббота. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
103 : 95
ОТ (27:19, 22:31, 26:18, 12:19, 16:8)
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Зенит: Миллер-Макинтайр - 20, Рейнольдс - 15, Трушкин - 14, Скрабб - 14, Симонович - 11, Мекель - 9, Воронов - 6, Ютофф - 6, Валиев - 6, Карасёв - 2, Десятников, Балашов
Астана: Дженкинс - 20, Хортон - 19, Холт - 18, О'Брайен - 14, Клеммонс - 10, Гросселл - 9, Ергали - 3, Жигулин - 2, Бажин, Мурзагалиев, Гаврилов, Марчук
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