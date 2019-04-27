20 очков Миллер-Макинтайра помогли «Зениту» победить «Астану»

В Санкт-Петербурге в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» принимал «Астану». Хозяева удачно начали встречу и уже после первой десятиминутки вели с разницей в 8 очков — 27:19. Во второй четверти «Астана» перехватила инициативу и вышла вперёд — 50:49.

После большого перерыва команды снова обменялись рывками, и в результате основное время завершилось вничью — 87:87. В овертайме «Зенит» действовал увереннее и одержал победу со счётом 103:95.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Коди Миллер-Макинтайр, набравший 20 очков. У «Астаны» 20 баллов записал в актив Майкл Дженкинс. Благодаря этому успеху «Зенит» гарантировал себе пятое место в турнирной таблице по итогам регулярного чемпионата.