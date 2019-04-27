Леброн Джеймс подписался на страницу Кевина Дюранта в «Инстаграме»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс подписался на страницу форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Кевина Дюранта. Последний предстоящим летом выйдет на рынок свободных агентов и такой манёвр Джеймса может рассматриваться как попытка обратить внимание Дюранта на возможность подписания контракта с «Лейкерс» и привлечение Кевина в команду.

Экс-президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон ранее уже заявлял, что калифорнийцам для завоевания титула необходимо подписать контракт с ещё одной звездой лиги.

В СМИ же уже не раз появлялась информация, что Дюрант внимательно изучает вариант с переходом в «Нью-Йорк Никс».

Кевин Дюрант в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 78 матчах, набирая в них 26,0 очка, собирая 6,4 подбора и совершая 5,9 передач.