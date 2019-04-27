Четыре команды НБА попробуют заполучить Харриса в межсезонье

Форвард «Филадельфии Севенти Сиксерс» Тобиас Харрис предстоящим летом выйдет на рынок свободных агентов. У нынешней его команды практически нет шансов удержать игрока. В услугах Харриса заинтересованы четыре команды — «Бруклин Нетс», «Мемфис Гриззлиз», «Юта Джаз» и «Даллас Маверикс», сообщает The Athletic.

Харрис начинал сезон в составе «Лос-Анджелес Клипперс», но незадолго до дедлайна был выменян в команду из Пенсильвании.

В нынешнем регулярном чемпионате в составе «Филадельфии» он принял участие в 27 встречах, набирая в них 18,2 очка, собирая 7,9 подбора и совершая 2,9 передачи в среднем. В плей-офф Харрис сыграл в 5 матчах, собирая в них коллекцию из 17,6 очка, 9,0 подбора, 4,2 передачи и 1,2 перехвата в среднем.