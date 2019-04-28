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Дэнни Эйндж: Яннис Адетокунбо во многом похож на Леброна Джеймса

Дэнни Эйндж: Яннис Адетокунбо во многом похож на Леброна Джеймса
Баскетбол / НБА

Генеральный менеджер «Бостон Селтикс» Дэнни Эйндж провёл параллель между лёгким форвардом «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо и форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Адетокунбо во многом похож на Джеймса, в первую очередь — разносторонностью. Самое слабое место Янниса — бросок. Но это фактически не имеет значения, поскольку он стабильно забивает, находит способы эффективно атаковать и создавать возможности для партнёров.

Леброн значительно повысил точность бросков в ходе карьеры. Адетокунбо тоже прогрессирует в этом направлении. Кроме того, оба они габаритнее и мощнее почти всех своих оппонентов, а также очень универсальны как в нападении, так и в обороне», — приводит слова Эйнджа Boston Herald.

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