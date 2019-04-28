«Енисей» обыграл «Автодор», на счету Бьюфорда и Голдена по дабл-даблу

Красноярский «Енисей» на домашней площадке переиграл «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась в равной борьбе, первый игровой отрезок завершился с ничейным исходом. Вторая четверть и вовсе осталась за саратовцами, которые смогли уйти на перерыв с минимальным преимуществом — 47:46.



Третий игровой отрезок также остался за гостями, которым удалось довести преимущество до девяти очков. Решающей в матче стала четвёртая четверть, в которой хозяевам удалось не только нивелировать отставание, но и выйти вперёд, сохранив лидерство до самого конца встречи. Итоговый счёт матча — 88:84 (22:22, 24:25, 19:27, 23:10).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джон Роберсон, набравший 21 очко. В составе гостей дабл-даблом отметился Перрин Бьюфорд, на счету которого 29 очков и 10 подборов. Ещё один дабл-дабл на счету Тре Голдена, который набрал 15 очков и отдал 10 передач.