Лукич: «Нижний Новгород» провёл ужасную первую половину матча

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич прокоментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Цмоки-Минск».



«В первую очередь хочу поздравить нашего соперника – они провели хорошую игру, продемонстрировав самоотдачу. А также своего коллегу Ростислава Вергуна. С его приходом «Цмоки-Минск» становится совсем другой командой, по сравнению с той, что играла против нас в октябре в Минске. Видна рука тренера и улучшения в коллективе.



Что касается нас, то провели ужасную первую половину. В третьей четверти включили режим форсажа – отлично отрабатывали в защите, читали игру – молодцы! В заключительном отрезке сказалась короткая ротация и усталость ряда игроков. К сожалению, сегодня двое баскетболистов из нашего коллектива не помогли остальным и фактически сыграли за соперника. Нам нужно разобрать этот момент, поскольку меня не устраивает то, что я видел в их исполнении.



Тем не менее браво за вторую половину. Отдельно хочу отметить Антона Астапковича. Да, он в конце промазал несколько открытых бросков, но это была уже усталость», — приводит слова Зорана Лукича официальный сайт нижегородской команды.