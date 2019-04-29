Дюрант вышел на 11-е место по результативности в плей-офф, обогнав Бёрда

Лёгкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант, набрав 35 очков в первом матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс», довёл их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 3901 (29,1 в среднем за игру). Таким образом, он обогнал Ларри Бёрда и вышел на 11-е место по результативности в плей-офф в истории лиги.



Теперь ближайшим к 30-летнему Дюранту является Дуэйн Уэйд (3954 очков в плей-офф), а из действующих баскетболистов его опережают только Тони Паркер (4045) и Леброн Джеймс (6911). Ни один из них не выступает в плей-офф в нынешнем сезоне.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 104:100. Дюрант в ней также совершил 5 подборов, отдал 3 передачи, сделал перехват и поставил блок-шот за 43 минуты.

35 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» с победы начать серию с «Хьюстоном»