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35 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» с победы начать серию с «Хьюстоном»

35 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» с победы начать серию с «Хьюстоном»
Баскетбол / НБА

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 104:100 (28:19, 25:34, 30:23, 21:24).

Календарь плей-офф НБА

Самыми результативными игроками встречи стали форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант и защитник «Рокетс» Джеймс Харден, которые набрали по 35 очков. Близок к трипл-даблу был форвард хозяев Дрэймонд Грин, который набрал 14 очков, совершил 9 подборов и отдал 9 передач.

Таким образом, «Голден Стэйт» открыл счёт в полуфинальной серии — 1-0. Вторая встреча команд состоится 1 мая и также пройдёт в Окленде.

В прошлом плей-офф эти команды встретились в финале Западной конференции. «Уорриорз» взяли верх в семи матчах. В регулярном сезоне-2018/19 «ракетчики» выиграли три очных матча из четырёх.

НБА - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 1-й матч
28 апреля 2019, воскресенье. 22:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Окленд
104 : 100
(28:19, 25:34, 30:23, 21:24)
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Голден Стэйт Уорриорз: Дюрант - 35, Карри - 18, Грин - 14, Игуодала - 14, Томпсон - 13, Луни - 6, Богут - 2, Ливингстон - 2, Белл, Кук, Эванс, Йеребко, Маккинни
Хьюстон Рокетс: Харден - 35, Гордон - 27, Пол - 17, Илариу - 8, Капела - 4, Шамперт - 3, Хаус - 3, Грин - 3, Кьоцца, Кларк, Такер, Фарид, Хартенштайн
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