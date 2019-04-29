35 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» с победы начать серию с «Хьюстоном»

В первом матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 104:100 (28:19, 25:34, 30:23, 21:24).

Календарь плей-офф НБА

Самыми результативными игроками встречи стали форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант и защитник «Рокетс» Джеймс Харден, которые набрали по 35 очков. Близок к трипл-даблу был форвард хозяев Дрэймонд Грин, который набрал 14 очков, совершил 9 подборов и отдал 9 передач.

Таким образом, «Голден Стэйт» открыл счёт в полуфинальной серии — 1-0. Вторая встреча команд состоится 1 мая и также пройдёт в Окленде.

В прошлом плей-офф эти команды встретились в финале Западной конференции. «Уорриорз» взяли верх в семи матчах. В регулярном сезоне-2018/19 «ракетчики» выиграли три очных матча из четырёх.