«Хьюстон» установил рекорд плей-офф НБА, выполнив 28 трёхочковых за половину

«Хьюстон Рокетс» установил рекорд плей-офф НБА, выполнив 28 трёхочковых в первой половине первого матча серии второго раунда с «Голден Стэйт Уорриорз». При этом точными оказались 9 из них (реализация 32%).



Всего за встречу «Хьюстон» реализовал 14 из 47 атак из-за дуги (реализация 30%). Это четвёртый результат в истории лиги по количеству выполненных дальних бросков в плей-офф. При этом три лучших принадлежат также «Рокетс». В сезоне-2017/18 они исполнили 52 трёхочковых (реализация 31%) в серии первого раунда с «Миннесота Тимбервулвз», а в сезоне-2016/17 атаковали из-за дуги 48 (реализация 33%) и 50 (реализация 44%) раз в серии второго раунда с «Сан-Антонио Спёрс».



Матч завершился выездным поражением «Хьюстона» со счётом 100:104.

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