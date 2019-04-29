Стивен Карри реализовал ключевой трёхочковый в концовке матча с «Хьюстоном»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стивен Карри реализовал ключевой трёхочковый на последней минуте первого матча серии второго раунда плей-офф НБА с «Хьюстон Рокетс». При счёте 100:98 в пользу его команды Карри после заслона остался против центрового соперника Нене Илариу, резким переводом мяча разорвал с ним дистанцию и выполнил точный бросок из-за дуги через вытянутую руку оппонента за 24,4 секунды до финальной сирены.



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 104:100. После неё «Уорриорз» повели в серии 1-0. Карри в этом матче набрал 18 очков, совершил 7 подборов, отдал 4 передачи и сделал перехват за 37 минут.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канаде Bleacher Report на сервисе YouTube.