Роскошная передача Лоури и проход Эмбиида — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам минувшего игрового дня второго раунда плей-офф.

В подборку вошли проходы форварда «Торонто Рэпторс» Паскаля Сиакама и центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, роскошная передача разыгрывающего «Рэпторс» Кайла Лоури, блок-шот центрового «Портленд Трэйл Блэйзерс» Зака Коллинса и эффектное попадание защитника «Денвер Наггетс» Гэри Харриса.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

«Филадельфия» сравняла счёт в серии с «Торонто», одержав выездную победу во втором матче — 94:89. «Наггетс» на своём паркете обыграли «Трэйл Блэйзерс» с разницей в 8 очков — 121:113, 1-0.

Посмотреть турнирную сетку плей-офф НБА можно на «Чемпионате».