Д. Батлер: вся команда старалась в защите, не только я один

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джимми Батлер отметил, что игра всей команды стала причиной победы во втором матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (94:89, 1-1).

«Это была командная работа. Я всегда стараюсь в защите. Нам удавалось останавливать «Торонто», а Джоэл Эмбиид и Бен Симмонс здорово начинали атаки. Когда мы так играем, стараемся в защите, то являемся очень хорошей командой», — приводит слова Батлера ESPN.

Джимми завершил встречу с 30 очками, 11 подборами, 5 результативными передачами и 1 блок-шотом. 29-летний баскетболист реализовал 9 бросков с игры из 22, включая 4 трёхочковых из 10. Со штрафной линии защитник набрал 8 очков, совершив 8 попыток.