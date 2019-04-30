Эмбиид: если у вас была диарея, вы понимаете, как я себя чувствую

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид рассказал о своём состоянии после второго матча серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации с «Торонто Рэпторс» (94:89, 1-1).

Перед началом встречи 25-летнему игроку сделали внутривенное вливание, чтобы справиться с гастроэнтеритом.

«Если у вас была диарея, вы понимаете, как я себя чувствую», — приводит слова Эмбиида Bleacher Report.

Джоэл во втором матче с «Торонто» за 32 минуты набрал 12 очков, собрал 6 подборов, отдал 5 передач и совершил 1 блок-шот. Центровой реализовал 2 броска с игры из 7, включая 0 трёхочковых из 3. Со штрафной линии Эмбиид набрал 8 очков, совершив 8 попыток.

Третья игра серии «Рэпторс» — «Сиксерс» состоится в Филадельфии 3 мая, начало — в 3:00 мск.