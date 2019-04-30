Центровой «Калева» Моултри стал MVP Единой лиги ВТБ в апреле

Центровой БК «Калев» Арнетт Моултри был признан самым ценным игроком чемпионата Единой лиги ВТБ в апреле, сообщает пресс-служба турнира.

Помимо Моултри на награду претендовал его одноклубник, защитник Тони Ротен, а также защитник «Енисея» Ди Энджело Харрисон.

В апреле Моултри помог «Калеву» одержать четыре победы в пяти матчах. Клуб из Эстонии впервые в истории вышел в плей-офф Единой лиги ВТБ. Также «Калев» впервые в истории одержал 14 побед в ходе регулярного чемпионата. В плей-офф «Калев» встретится с УНИКСом.

Моултри в апреле был самым эффективным игроком Единой лиги ВТБ и набрал 23,8 балла. В среднем он набирал по 20,8 очка. Также лидер «Калева» делал по 6,4 подбора и 1,2 передачи за матч.