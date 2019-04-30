На собеседовании Уильямса с «Финиксом» будет присутствовать владелец команды

Менеджмент «Финикс Санз» продолжает пребывать в поисках нового главного тренера команды. Одним из основных кандидатов на эту должность является Монти Уильямс. Согласно информации источников, специалист в скором времени проведёт с аризонцами собеседование, при этом на встрече будет присутствовать и владелец «Финикса» Роберт Сарвер, сообщает Clutch Points.

Ранее «Финикс» отправил в отставку Игора Кокошкова, возглавлявшего команду с мая 2018 года. Под его руководством клуб из штата Аризона завершил сезон-2018/19 на последнем, 15-м месте в турнирной таблице Западной конференции.

Что касается Уильямса, то 47-летний специалист с 2010 по 2015 год в течение пяти сезонов возглавлял «Нью-Орлеан Пеликанс». Под его руководством команда одержала 173 победы при 221 поражении в регулярном чемпионате и дважды выходила в плей-офф, где оба раза уступала в первом раунде. В нынешнем сезоне Монти работает ассистентом Бретта Брауна в «Филадельфии».