Попович договорился с «Сан-Антонио» о подписании нового трёхлетнего контракта

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» договорилось о подписании нового контракта с главным тренером команды Грегом Поповичем, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски. Соглашение будет рассчитано на три года. Вместе с тем это не будет влиять на решение Поповича изучать вариант с завершением карьеры после каждого сезона. Специалист останется самым высокооплачиваемым специалистом в лиге.

Попович возглавляет команду из Техаса с 1996 года. За это время он пять раз приводил «Сан-Антонио Спёрс» к титулу. В нынешнем сезоне «Шпоры» заняли седьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и прекратили борьбу в плей-офф после первого раунда.

Добавим, Попович является одним из самых успешных тренеров в истории лиги. Он занимает третье место по количеству побед в НБА на посту главного тренера, уступая лишь Дону Нельсону и Ленни Уилкенсу.