Клэй Томпсон вышел на 4-е место по количеству точных трёхочковых в плей-офф

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон, реализовав 3 трёхочковых во втором матче серии второго раунда с «Хьюстон Рокетс», довёл их общее количество в плей-офф НБА за карьеру до 324 (2,9 в среднем за игру). Таким образом, он сравнялся с Ману Джинобили на 4-м месте в истории лиги по этому показателю.



Теперь впереди 29-летнего Томпсона остаются только Леброн Джеймс (370 дальних попаданий в плей-офф), Рэй Аллен (385) и Стивен Карри (408).



Встреча завершилась домашней победой «Голден Стэйт» со счётом 115:109. Томпсон в ней набрал 21 очко, совершил 5 подборов, отдал 2 передачи и сделал 3 перехвата за 41 минуту. В текущем плей-офф он реализует 42% трёхочковых, выполняя по 5,9 броска из-за дуги за матч.

«Голден Стэйт» вновь обыграл «Хьюстон» и повёл в серии плей-офф со счётом 2-0