«Голден Стэйт» вновь обыграл «Хьюстон» и повёл в серии плей-офф со счётом 2-0

Во втором матче полуфинальной серии плей-офф Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Хьюстон Рокетс» и победил со счётом 115:109 (29:20, 29:29, 24:26, 33:34).

Календарь плей-офф НБА

Самыми результативными игроками встречи стали форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант и защитник «Рокетс» Джеймс Харден, которые набрали по 29 очков. 21 очко в составе победителей набрал Клэй Томпсон, 20 — у Стивена Карри. Форвард хозяев Дрэймонд Грин собрал коллекцию из 15 очков, 12 подборов, 7 результативных передач и 2 перехватов.

Таким образом, «Голден Стэйт» увеличил преимущество в полуфинальной серии — 2-0. Третья встреча команд состоится 5 мая мск и пройдёт в Хьюстоне.

В прошлом плей-офф эти команды встретились в финале Западной конференции. «Уорриорз» взяли верх в семи матчах. В регулярном сезоне-2018/19 «ракетчики» выиграли три очных матча из четырёх.