Дрэймонд Грин третий раз за год попал сопернику рукой в глаз

Инцидент, в котором мощный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин попал рукой в глаз атакующему защитнику «Хьюстон Рокетс» Джеймсу Хардену во втором матче серии второго раунда плей-офф НБА, стал уже третьим подобным за последний год.



Ранее Грин аналогичным образом наносил повреждения глаз форварду Леброну Джеймсу, выступавшему тогда за «Кливленд Кавальерс», и атакующему защитнику «Филадельфии Сиксерс» Джей Джею Редику.



Сам форвард утверждает, что каждый раз контакт с оппонентами был ненамеренным. При этом у него ранее случались конфликты со всеми тремя игроками.



В эпизоде, в котором Грин попал рукой в лицо Хардену в борьбе за подбор под щитом, судьи не усмотрели нарушения правил с его стороны.

Харден получил рваную рану левого века в матче с «Голден Стэйт»