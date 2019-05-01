Харден получил рваную рану левого века в матче с «Голден Стэйт»

Атакующий защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден получил повреждение глаза в середине первой четверти второго матча серии второго раунда плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз». В борьбе за подбор под щитом мощный форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ненамеренно ударил Хардена рукой в лицо, нанеся ему рваную рану левого века. Джеймс был вынужден покинуть площадку для оказания медицинской помощи. Он ушёл в раздевалку, однако вернулся на паркет уже в середине второго периода.



Встреча завершилась выездным поражением «Хьюстона» со счётом 109:115. После неё «Рокетс» уступают в серии 0-2. Харден в этом матче набрал 29 очков, совершил 7 подборов, отдал 4 передачи и сделал перехват за 34 минуты.

Видео эпизода доступно для просмотра на официальном канале Bleacher Report на сервисе YouTube.